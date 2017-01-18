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Аршавин вошел в десятку лучших игроков, которые не играли на ЧМ

Российский полузащитник занял восьмое место

Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» попал в десятку лучших футболистов, которые никогда не принимали участия в чемпионатах мира.

Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанское издание Marca, которое составило рейтинг, Аршавин расположился на восьмой строчке.

Первое место занимает либериец Джордж Веа. За ним следует представитель Уэльса Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). В топ-10 также присутствует Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).

Андрей Аршавин — один из самых известных в мире действующих российских футболистов. В составе «Зенита» в 2008 году он стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА, в котором сине-бело-голубые победили шотландский «Рейнджерс» (2:0).

В составе национальной сборной он особо ярко проявил себя на Евро-2008, где наша национальная команда завоевала бронзовые медали, а Аршавин по итогам турнира попал в символическую сборную турнира. 

По итогам 2008 года Аршавин занял шестое место в опросе журнала France Football на звание обладателя «Золотого мяча» (это лучший результат среди российских футболистов после 1991 года). 

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Аршавин вошел в десятку лучших игроков, которые не играли на ЧМ

Российский полузащитник занял восьмое место

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