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Лавров: в выборы в США вмешались их союзники, агитирующие за Клинтон

Министр иностранных дел РФ добавил, что Запад валит проблемы с больной головы на здоровую

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела США в отличие от американских союзников, которые открыто вмешивались в избирательную кампанию.

«Пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию, и многие из них, кстати говоря, и сейчас не могут справиться со своими чувствами и успокоиться», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Министр также добавил, что многие западные политики, пытаясь давать советы другим странам, руководствуются даже не двойными, а тройными стандартами.

«Мы считаем, что хотя бы должны покраснеть те, кто выдвигает такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на здоровую», — сказал Лавров.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Лавров: в выборы в США вмешались их союзники, агитирующие за Клинтон

Министр иностранных дел РФ добавил, что Запад валит проблемы с больной головы на здоровую

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