В Удмуртии уничтожили санкционные польские груши и турецкие томаты

Крупную партию санкционных яблок из Польши и томатов из Турции обнаружили в ходе проверки на двух складах в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

По данным ИА «Сусанин», подкарантинная продукция хранилась с нарушением фитосанитарных требований без соответствующих сопроводительных документов. В частности, на одном из складов хранились запрещенные к ввозу томаты из Турции общим весом около 120 кг. На другом складе были выявлены груши из Польши общим весом около 1,027 т.



Позже изъятую продукцию уничтожили на полигоне ТБО.

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