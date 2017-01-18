Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Удмуртии уничтожили санкционные польские груши и турецкие томаты

Подкарантинная продукция хранилась на складах в Ижевске с нарушением фитосанитарных требований

Крупную партию санкционных яблок из Польши и томатов из Турции обнаружили в ходе проверки на двух складах в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

По данным ИА «Сусанин», подкарантинная продукция хранилась с нарушением фитосанитарных требований без соответствующих сопроводительных документов. В частности, на одном из складов хранились запрещенные к ввозу томаты из Турции общим весом около 120 кг. На другом складе были выявлены груши из Польши общим весом около 1,027 т.  

Позже изъятую продукцию уничтожили на полигоне ТБО.

Читайте также:

Более 700 кг санкционных яблок из Польши уничтожили в Карелии

В Самаре уничтожили 20 т польских яблок 

Известия // среда, 18 января 2017 года

В Удмуртии уничтожили санкционные польские груши и турецкие томаты

Подкарантинная продукция хранилась на складах в Ижевске с нарушением фитосанитарных требований

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке