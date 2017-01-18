План действий правительства до 2025 года обсудят с предпринимателями

Проект Комплексного плана действий правительства на 2017–2025 годы рассмотрят на ежегодной Неделе российского бизнеса, которая пройдет с 13 по 17 марта под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Такое решение было принято во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой РСПП Александром Шохиным.

— Развернута работа по подготовке комплексного плана действий правительства до 2025 года, безусловно, мы считаем, что эта работа касается не только нас, но мы самым непосредственным образом должны быть включены в эту работу, — обратился к премьеру глава РСПП.

По словам Александра Шохина, у бизнес-объединений уже есть представление о том, каким должен быть комплексный план правительства, и оно основано, главным образом, на предложениях правительства, а также на перечне приоритетных проектов, утвержденном Советом при президенте по стратегическому развитию. В качестве ближайшей возможности для обсуждения глава РСПП предложил использовать предстоящую ежегодную Неделю российского бизнеса, проведение которой намечено на март.

Дмитрий Медведев поддержал идею, заявив, что он поручит членам правительства принять участие в профильных дискуссиях в ходе мероприятия.



— Такой диалог действительно нужен. Целый ряд разделов непосредственно затрагивает бизнес, непосредственно затрагивает регулирование экономических отношений. Поручение дам, они обязательно примут участие, — отметил Дмитрий Медведев на встрече с главой РСПП.

Исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев пояснил «Известиям», что проект Комплексного плана должен быть подготовлен до 9 марта, а проект доклада президенту — до 11 мая нынешнего года.

— Александр Николаевич (Шохин. — «Известия») предложил конкретизировать участие бизнеса и совместить это с обсуждением уже нарабатываемых предложений правительства. В рамках Недели российского бизнеса планируется целый ряд мероприятий, в том числе форумы по налоговой системе, финансам, социально-трудовым отношениям, промышленности, экологии и т.д. Это возможность совместного обсуждения, чтобы на ранней стадии достичь компромисса, а уже затем доложить президенту согласованный комплексный план действий, — рассказал Александр Мурычев.

Обсуждение проекта Комплексного плана действий на 2017–2025 годы состоялось на совещании у главы правительства 10 января. Новый план предусматривает целевую поддержку различных отраслей промышленности, в том числе и машиностроения. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, в Минэкономразвития уже подготовлен рабочий вариант документа.

Подготовить комплексный план действий правительству поручил президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в конце прошлого года. Работать над документом правительству рекомендовано с участием Торгово-промышленной палаты и ведущих общественных объединений предпринимателей. План должен предусматривать меры, обеспечивающие достижение темпов роста российской экономики, превышающих среднемировые, уже к 2019–2020 годам.