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Экономист Рубини: рынки недооценивают последствия политики Трампа

По его мнению, ФРС буде вынуждена ужесточать денежно-кредитную политику в случае укрепления доллара

Известный американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что рынки недооценивают последствия политики избранного президента США Дональда Трампа.

«Рынки счастливы после выборов. Еще бы! Обещанные фискальные стимулы ускорят рост экономики в краткосрочной перспективе», — сказал он в интервью Bloomberg во время Международного экономического форума в Давосе.

По словам Рубини, рынки недооценивают последствия для долгосрочного роста.

Он отметил, что если доллар укрепится, поскольку стимулы могут быть восприняты как чрезмерные для близкой к полной занятости экономики, то ФРС может быть вынуждена ужесточать денежно-кредитную политику раньше ожиданий и чаще.

По мнению Рубини, укрепление американской валюты и рост стоимости заимствований негативно повлияют на экономику США.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Экономист Рубини: рынки недооценивают последствия политики Трампа

По его мнению, ФРС буде вынуждена ужесточать денежно-кредитную политику в случае укрепления доллара

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