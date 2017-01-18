Экономист Стиглиц: президентство Трампа — это ненормально

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что не верит в то, что экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет работать.

«Экономическая политика Трампа не будет работать. Я в это не верю», — заявил Стиглиц в интервью агентству Bloomberg.

Он добавил, что предложение Трампа относительно бюджета приведет к увеличению его дефицита.

«С макроэкономической точки зрения политика Трампа работать не может», — подчеркнул экономист, добавив, что само по себе президентство Трампа, не имеющего опыта в политике, «ненормально». При нем, считает Стиглиц, верховенство закона окажется под вопросом.