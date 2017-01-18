Почти 6 часов длилась операция по спасению водителя бульдозера из воды

Машина провалилась под лед реки под Оренбургом
На реке Кинделька под Оренбургом бульдозер провалился под лед. Водитель погиб.
Спасательная операция длилась около шести часов, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
В спасательные службы позвонили товарищи погибшего, работающие на строительных объектах недалеко от места инцидента.
Они обратили внимание, что его долго нет, а потом по следам, оставленным тяжелой техникой, вышли на прорубь.
Спасатели пока не смогли извлечь бульдозер из воды.