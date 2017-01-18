Саратовские водители «пристегнули самое дорогое»

В городе прошла акция по предотвращению нарушений правил перевозки детей
Профилактическая акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Саратове. Ее проводили сотрудники ГИБДД с представителями добровольной народной дружины.
В основном проверялись машины в одном районе города. Удалось осмотреть 10 автомобилей с детьми, и практически во всех малыши находились в специальных автокреслах.
Таким водителям выдавали символические подарки с надписью «Спасибо, что пристегнули!».
Впрочем, нарушители тоже были. Их привлекли к административной ответственности и наказали штрафом в 3 тыс. рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо».