Саратовские водители «пристегнули самое дорогое»

Профилактическая акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Саратове. Ее проводили сотрудники ГИБДД с представителями добровольной народной дружины.

В основном проверялись машины в одном районе города. Удалось осмотреть 10 автомобилей с детьми, и практически во всех малыши находились в специальных автокреслах.



Таким водителям выдавали символические подарки с надписью «Спасибо, что пристегнули!».

Впрочем, нарушители тоже были. Их привлекли к административной ответственности и наказали штрафом в 3 тыс. рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо».