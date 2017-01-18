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Саратовские водители «пристегнули самое дорогое»

В городе прошла акция по предотвращению нарушений правил перевозки детей

Профилактическая акция «Пристегни самое дорогое» прошла в Саратове. Ее проводили сотрудники ГИБДД с представителями добровольной народной дружины.

В основном проверялись машины в одном районе города. Удалось осмотреть 10 автомобилей с детьми, и практически во всех малыши находились в специальных автокреслах.

Таким водителям выдавали символические подарки с надписью «Спасибо, что пристегнули!».

Впрочем, нарушители тоже были. Их привлекли к административной ответственности и наказали штрафом в 3 тыс. рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Известия // среда, 18 января 2017 года

Саратовские водители «пристегнули самое дорогое»

В городе прошла акция по предотвращению нарушений правил перевозки детей

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