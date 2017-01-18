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В одном из дворов Воронежа застряла в снегу машина скорой помощи

Один из жителей дома обратился в прокуратуру

В одном из дворов Воронежа застряла в снегу машина скорой помощи. Врачи 20 минут выталкивали автомобиль, чтобы успеть на вызов к пациенту. Обошлось без трагических последствий — больной жив и находится в стабильном состоянии.

Инцидент произошел 17 января во дворе дома № 28 по улице Героев Сибиряков. По этому поводу один из жильцов обратился в прокуратуру Советского района, сообщает РИА «Воронеж». Уже на следующий день во дворе появилась спецмашина и расчистила дорогу.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал ситуацию с уборкой снега и наледи в городе неудовлетворительной. Особенно трудно проехать во дворы — за их расчистку ответственны управляющие компании, но в Воронеже не хватает дворников.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В одном из дворов Воронежа застряла в снегу машина скорой помощи

Один из жителей дома обратился в прокуратуру

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