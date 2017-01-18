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Италия считает возможным покончить с ИГ уже в 2017 году

Премьер-министр Паоло Джентилони считает, что победа над «Исламским государством» еще не означает ликвидацию террористической угрозы в целом

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони считает, что запрещенная в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») может быть уничтожена уже в текущем году.

«2017 год может стать годом, когда мы сможем в военном плане победить ИГ», — сказал он после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

При этом итальянский премьер отметил, что ликвидация ИГ не означает, что терроризм будет побежден полностью. По убеждению Джентилони, террористическая угроза сохранится, и поэтому «в будущем необходимо сохранить тесное сотрудничество по этой проблеме».

Напомним, в декабре президент США Барак Обама во время речи перед военнослужащими на авиабазе Макдил во Флориде выразил сомнение в том, что удастся быстро одержать победу над терроризмом на Ближнем Востоке.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Италия считает возможным покончить с ИГ уже в 2017 году

Премьер-министр Паоло Джентилони считает, что победа над «Исламским государством» еще не означает ликвидацию террористической угрозы в целом

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