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Керри не приедет на инаугурацию Трампа

Ранее избранный президент США призвал тех, кто намерен бойкотировать церемонию, вернуть билеты

Госсекретарь США Джон Керри не приедет на инаугурацию избранного президента страны республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии заявили о планах бойкотировать инаугурацию Трампа. В ответ на это республиканец призвал их вернуть билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию), всё нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — заявил он.

Напомним, церемония пройдет 20 января. В этот день миллиардер официально вступит в должность главы Соединенных Штатов Америки.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Керри не приедет на инаугурацию Трампа

Ранее избранный президент США призвал тех, кто намерен бойкотировать церемонию, вернуть билеты

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