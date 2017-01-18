Керри не приедет на инаугурацию Трампа

Госсекретарь США Джон Керри не приедет на инаугурацию избранного президента страны республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии заявили о планах бойкотировать инаугурацию Трампа. В ответ на это республиканец призвал их вернуть билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию), всё нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — заявил он.

Напомним, церемония пройдет 20 января. В этот день миллиардер официально вступит в должность главы Соединенных Штатов Америки.