Заключенный новгородской колонии вел трансляцию в сети Periscope

Осужденный одной из колоний Новгородской области устроил онлайн-трансляцию из исправительного учреждения. Он вел ее в социальной сети Periscope.

Заключенный на пару с сокамерником рассказывал о тюремной жизни, называя колонию «детским оздоровительным лагерем». Молодые люди даже пригласили девушек в гости.

Как сообщает ресурс Новгород.ру, в данный момент устанавливается причастность тех, кто выложил ролик в интернет, к уголовно-исправительной системе.

Агентство напоминает, что в колониях использование мобильных телефонов запрещено. За их передачу или попытку передачи в колонию положен штраф.