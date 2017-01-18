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Заключенный новгородской колонии вел трансляцию в сети Periscope

Сейчас проверкой этого факта занимается УФСИН

Осужденный одной из колоний Новгородской области устроил онлайн-трансляцию из исправительного учреждения. Он вел ее в социальной сети Periscope.

Заключенный на пару с сокамерником рассказывал о тюремной жизни, называя колонию «детским оздоровительным лагерем». Молодые люди даже пригласили девушек в гости.

Как сообщает ресурс Новгород.ру, в данный момент устанавливается причастность тех, кто выложил ролик в интернет, к уголовно-исправительной системе.

Агентство напоминает, что в колониях использование мобильных телефонов запрещено. За их передачу или попытку передачи в колонию положен штраф.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Заключенный новгородской колонии вел трансляцию в сети Periscope

Сейчас проверкой этого факта занимается УФСИН

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