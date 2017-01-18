Лавров: РФ не против увеличения числа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Россия готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем в среду.

«РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на складах в Донбассе, они могут иметь стрелковое оружие», — заявил министр.

При этом глава МИД России подчеркнул, что ввод отдельной вооруженной полицейской миссии в Донбасс будет противоречить Минским договоренностям, передает «Федеральное агентство новостей».

«В Минских соглашениях предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка. Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка в Донбассе в этих условиях не требуется», — заключил он.