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По факту отравления детей интерната в НАО возбудили уголовное дело

В пробах, взятых из столовой, нашли патогенные энтеробактерии

Уголовное дело заведено после отравления детей в интернате в Ненецком автономном округе.

Дело завели по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Напомним, 6 января 12 воспитанников интерната в поселке Каратайка были госпитализированы. Позже за медицинской помощью обратились еще несколько детей.

В общей сложности в больницах оказались 20 детей от 7 до 13 лет и один взрослый. У всех были симптомы пищевого отравления.

Позже в пробах, взятых и столовой школы-интерната, были найдены патогенные энтеробактерии.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, продолжаются.

Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Известия // среда, 18 января 2017 года

По факту отравления детей интерната в НАО возбудили уголовное дело

В пробах, взятых из столовой, нашли патогенные энтеробактерии

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