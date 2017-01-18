По факту отравления детей интерната в НАО возбудили уголовное дело

Уголовное дело заведено после отравления детей в интернате в Ненецком автономном округе.



Дело завели по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.



Напомним, 6 января 12 воспитанников интерната в поселке Каратайка были госпитализированы. Позже за медицинской помощью обратились еще несколько детей.



В общей сложности в больницах оказались 20 детей от 7 до 13 лет и один взрослый. У всех были симптомы пищевого отравления.

Позже в пробах, взятых и столовой школы-интерната, были найдены патогенные энтеробактерии.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, продолжаются.



Состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное.