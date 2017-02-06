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Станиславский в «Пяти истинах»

Благодаря видеоинсталляции британского режиссера Кэти Митчелл московский Электротеатр превратился в музейное пространство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Электротеатр «Станиславский» продолжает экспериментировать на стыке классического искусства и мультимедиа. Фойе театрального здания на Тверской на ближайшие три месяца превратилось в выставочную площадку для передвижного видеопроекта «Пять истин» известного британского режиссера Кэти Митчелл.

Инсталляция «Пять истин» была создана в 2011 году в сотрудничестве с лондонским Национальным театром специально для Музея Виктории и Альберта. До экспозиции в Москве «Пять истин» были представлены в Париже, Лондоне, Вене, Вашингтоне и Амстердаме.

Режиссера вдохновляют драматические шедевры — на десять экранов проецируется видеозапись сцены сумасшествия шекспировской Офелии. Обладательница премии Лоуренса Оливье Мишель Терри сыграла героиню «Гамлета» в соответствии с режиссерскими стилями пяти ключевых фигур мирового театра: Константина Станиславского, Антонена Арто, Бертольта Брехта, Ежи Гротовского и Питера Брука. Все видео транслируются одновременно, а зрителям предстоит угадать, чья концепция стоит за тем или иным роликом, а также оценить способность театра превратиться в музейное пространство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Я вела дискуссии с несколькими российскими галереями, обсуждала, как можно представить «Пять истин» в их пространствах, — рассказала «Известиям» куратор проекта Кейт Бейли. — «Станиславский» возник, потому что в стенах театра выставка смотрится лучше, учитывая тему, которой она посвящена. У Шекспира мы выбрали максимально узнаваемую сцену, ведь «Пять истин» — это также и образовательный проект.

При подготовке экспозиции не обошлось без трудностей. В частности, оказалось, что высота фойе «Станиславского» на шесть сантиметров ниже, чем необходимо для размещения объекта. Поэтому российская сторона предложила британцам воссоздать инсталляцию на месте, а не привозить готовую.

Зрителю, даже подготовленному, восприятие «Пяти истин» может даться нелегко. Сконцентрироваться, находясь в центре зала в окружении непрерывных аудиовизуальных потоков, довольно сложно. Чтобы разглядеть за неистовым безумием Офелии, снятым с разных ракурсов, авторские методы мэтров мировой режиссуры, придется простоять в темном коробе не один сеанс...

По словам куратора, цель проекта — озадачить посетителя. Но сама Кэти Митчелл всё же верит в проницательность российской публики.

«Я думаю, вы в первые же секунды узнаете, какое видео было снято по системе Станиславского», — написала зрителям Электротеатра автор «Пяти истин».

Справка «Известий»

Британский режиссер Кэти Митчелл известна своими экспериментальными работами, в которых пересекаются театр и видеоинсталляции. Обладательница ряда наград, в том числе ордена Британской империи (2009) и европейской премии «Новая театральная реальность» (2011). В Москве в рамках фестиваля NET были показаны два спектакля Митчелл: «Кристина» (2012) и «Дыхание» (2014).

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Станиславский в «Пяти истинах»

Станиславский в «Пяти истинах»Благодаря видеоинсталляции британского режиссера Кэти Митчелл московский Электротеатр превратился в музейное пространство

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