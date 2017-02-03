Сторонники «Единой России» создадут электронную «книгу жалоб»

Движение сторонников партии «Единая Россия» намерено запустить систему интернет-мониторинга конфликтных ситуаций между гражданами и чиновниками в регионах. Сетевая платформа должна помочь партии анализировать настроения на местах, чтобы не допустить перехода возможных противоречий на федеральный уровень. Проект был задуман еще два года назад, однако его решено актуализировать в преддверии губернаторских и президентских выборов, сообщили «Известиям» в ЕР. Как полагают эксперты, в случае успеха движение может «перехватить повестку» у ряда других общественных объединений, в том числе ОНФ.



Отслеживать настроения граждан в регионах, которые выражаются в том числе в постах и публикациях в социальных сетях, намерены сторонники партии «Единая Россия». Об этом «Известиям» сообщил собеседник в партии и подтвердили в координационном совете сторонников ЕР.



Движение сторонников партии «Единая Россия» насчитывает более 700 тыс. человек, оно было создано как инструмент общественного внепартийного контроля. Статус сторонника является добровольным, а по истечении шести месяцев работы сторонник может стать членом партии.



Кроме мониторинга уже существующих виртуальных площадок и социальных сетей, у сторонников появится своя интернет-платформа, где граждане смогут оставлять жалобы и пожелания. Всю информацию о потенциально конфликтных ситуациях между населением и региональными властями, а также о социальных противоречиях на местах сторонники намерены обобщать и передавать для анализа в партию.



— Для локализации и устранения конфликтов будет использоваться весь корпус сторонников, — сообщил «Известиям» сопредседатель координационного совета сторонников ЕР депутат Госдумы Сергей Боярский. — Общеизвестно, что интернет-пространство является одной из наиболее эффективных площадок для распространения информации. Проект по мониторингу социальных конфликтов внесет свой вклад в сглаживание точек общественной напряженности еще на стадии их зарождения и поможет эффективно работать с самыми актуальными проблемами в нашем обществе, — заявил депутат.



До своего официального старта проект должен быть утвержден президиумом центрального координационного совета сторонников, уточнил Сергей Боярский, напомнив, что задуман он был еще два года назад, однако с приближением губернаторских и президентских выборов вновь стал актуальным.



То, что запуск такой интернет-платформы действительно готовится, «Известиям» подтвердил сопредседатель совета сторонников, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.



— Основная задача интернет-платформы — скоординировать разветвленную сеть сторонников по всей стране. Именно с ее помощью «неравнодушные граждане», симпатизирующие правящей партии, смогут отслеживать конфликты, в которых участвуют чиновники, превышающие свои должностные полномочия и игнорирующие мнение граждан, — заявил депутат.

Заместитель секретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко сообщил «Известиям», что проект будет утверждаться 7 февраля.



— Проект сторонников будет обсуждаться на президиуме генерального совета (ПГС). Мониторинг социальных конфликтов — важная составляющая работы партии. «Единая Россия» старается постоянно контролировать тему социальной напряженности в регионах, так как это наша прямая обязанность как правящей политической силы. Из примеров достаточно вспомнить о нашей борьбе с подпольными алкоматами в социальных сетях, а также позицию по резонансному делу Евгении Чудновец, — заявил Евгений Ревенко.



Собеседник «Известий», близкий к руководству партии, уточнил, что на ПГС будут обсуждать перезапуск проекта мониторинга, который, по сути, существует с 2015 года. Проект будет «дополнен и актуализирован в соответствии с политическими задачами», пояснил он.



Директор «Международного института политической экспертизы» Евгений Минченко уверен, что, несмотря на возможное появление нового проекта в рамках президентской кампании 2018 года, «заниматься ею внутри партии будут все те же самые люди».



— Выдвижение подобных инициатив означает начало конкуренции за будущие лавры, которые предназначены тем, кто обеспечил победу президента. Скорее всего, сценарий будущей кампании Владимира Путина будет проходить в коалиционном формате. «Единая Россия» будет бороться за то, чтобы получить в рамках этой коалиции пакет, превышающий 50%. Это позволит претендовать ей на сохранение партийного характера правительства, — считает эксперт.



При этом Евгений Минченко подчеркнул, что у партии власти, имеющей разветвленную структуру по всей стране, действительно есть шансы стать одним из важнейших участников президентской кампании.



Доцент кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерина Шульман полагает, что разработка сторонниками ЕР проекта «Мониторинг социальных конфликтов» — это попытка создать «всероссийскую книгу жалоб».



— Эта инициатива похожа на сетевые проекты, которые работают в Москве и Подмосковье: «Активный гражданин» и «Добродел», но в рамках партийной структуры. Видимо, основная задача, которую будут ставить перед новым проектом, — создание канала обратной связи, — отметила Екатерина Шульман.



Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «Известиям», что мониторинг социальных конфликтов — актуальный и востребованный инструмент власти. С его помощью можно контролировать представителей регионов, которые раздражают население своей работой.



— Безусловно, подобный инструмент может сформировать позитивную повестку на местах. В преддверии президентской кампании это может защитить федеральные выборы от регионального негатива, который проецируется из-за местных проблем. То есть граждане голосуют против власти не потому, что не довольны работой федеральной власти, а наоборот, их раздражает бездействие региональных чиновников, — пояснил политолог.

Тем самым, мониторинг социальных конфликтов повысит авторитет как самого движения сторонников ЕР, так и партии в целом.



Константин Калачев не исключает, что перед сторонниками ЕР будет поставлена специальная задача в предстоящей президентской кампании. При этом политолог отметил, что по части функционала сторонники всё же могут перехватить инициативу у ОНФ.

