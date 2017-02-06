Железные дороги требуют у Минфина 20 млрд

Перевозчики железнодорожным транспортом требуют от государства компенсаций на общую сумму более 20 млрд рублей за потери, возникшие от пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. В производстве арбитражных судов находится на сегодня свыше 100 подобных дел. Эти цифры привели в Министерстве финансов России. В ведомстве уверены в необоснованности заявленных требований перевозчиков, и эту позицию Минфина поддерживает Верховный суд РФ.

Претензии к государству предъявляют ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и другие многочисленные перевозчики.

— Минфин России считает, что судебных перспектив для истцов, а также правовых возможностей для урегулирования споров мировым путем нет, — заявили «Известиям» в пресс-службе финансового ведомства. — Судебная практика по делам, предметом которых являлось рассмотрение вопроса о возмещении убытков, причиненных в связи с неисполнением обязательства по компенсации потерь в доходах, возникших в связи с государственным регулированием тарифов на пассажирские перевозки, также свидетельствует о необоснованности заявленных требований перевозчиков.

Пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем и пригородном сообщении являются социально значимым видом деятельности, поэтому федеральные и региональные органы исполнительной власти РФ устанавливают доступные для населения тарифы и предусматривают в бюджетах средства на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков. Однако часто этих средств оказывается недостаточно для полного покрытия расходов на перевозку пассажиров, поэтому и возникают судебные разбирательства.

В РЖД указывают, что законодательство обязывает федеральный бюджет компенсировать в полном объеме потери перевозчика от предоставления установленных на федеральном уровне льгот и тарифов. Кроме того, компенсация убытков, которые несет перевозчик в результате тарифного регулирования, входит в обязанность и региональных властей.

— Согласно сложившейся судебной практике нормативные акты о предоставлении льгот и субсидий возлагают обязанности по их предоставлению на федеральный и региональный бюджеты, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ОАО «РЖД». — На сегодня по 42 искам пригородных компаний судами приняты положительные решения о возмещении перевозчикам средств на общую сумму 2 млрд рублей. Кроме того, подписано 54 соглашения с администрациями субъектов РФ о реструктуризации задолженности на сумму 6 млрд рублей.

В случае проигрыша судебных процессов перевозчикам приходится фиксировать огромные убытки. Зачастую процессы идут годами и проходят все возможные инстанции. В Минфине России полагают, что имеет место и злоупотребление правом со стороны истцов, поскольку значительная часть дел, находящихся в первой инстанции, не рассматривается более двух лет по существу в связи с ходатайствами истцов.

Очередной иск к Минфину на сумму свыше 1,1 млрд рублей дочерняя структура РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания» — подала в январе этого года. Однако Арбитражный суд Москвы иск к производству не принял, предложив сторонам сперва провести процедуру досудебного урегулирования разногласий.



В ФПК от разговора, по сути, отказались.

— Иной информации, кроме общедоступной, АО «ФПК» представить не может, так как данные сведения составляют коммерческую тайну компании. Обязанности по предоставлению пояснений и комментариев законодательством не установлено, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФПК.

В Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Минтранса России, выступающем третьим лицом в иске ФПК к Минфину, также отказались комментировать данную тему. Не стали говорить в ведомстве и о своем видении возможного мирного урегулирования судебного разбирательства.

Принципиального решения по таким спорам на уровне федерального правительства пока нет. Арбитражный суд Московского округа ранее указывал, что установление государством предельных цен является методом регулирования деятельности естественных монополий, а не предоставлением льгот и преимуществ каким-либо категориям потребителей. Соответственно, субсидии перевозчику на компенсацию потерь, возникающих в результате госрегулирования тарифов, предоставляются в качестве экономической поддержки государства, а не являются компенсацией убытков от предоставления льгот, отмечал окружной суд. Верховный суд РФ в феврале 2015 года с таким подходом согласился.