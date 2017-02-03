Культурный уикенд: выбор «Известий»

​​​​​​​«Голос монстра» (12+)

Режиссер: Хуан Антонио Байона, в ролях: Льюис МакДугал, Сигурни Уивер, Лиам Нисон

Грустная сказка о маленьком мальчике, слишком рано столкнувшимся с реалиями взрослой жизни. В самые тяжелые моменты малышу помогает друг из снов — огромный Монстр, которым становится оживающее дерево за окном его комнатки...



Фото: Экспонента

«Идеальные незнакомцы» (16+)

Режиссер: Паоло Дженовезе, в ролях: Джузеппе Батистон, Анна Фольета

Итальянская комедия о том, почему лучше не читать сообщения в чужом телефоне. Семеро друзей, собравшись за ужином, решают отвечать на все звонки на мобильники только по громкой связи и вслух читать приходящие эсэмэски. Результат, как и следует ожидать, окажется непредсказуемым.



Фото: Capella Film

«Пазманский дьявол» (18+)

Режиссер: Бен Янгер, в ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт

Фильм, спродюсированный режиссером Мартином Скорсезе, рассказывает историю знаменитого итальянского боксера Винни Пациенцы. За скорость и неукротимость его прозвали Пазманским Дьяволом, но травма поставила крест на его спортивной карьере. Однако Винни вернулся на ринг — вопреки медикам, здравому смыслу и собственному телу.

Фото: ПРОвзгляд

«Коммивояжер» (18+)

Режиссер: Асгар Фархади, в ролях: Таране Алидоси, Шахаб Хоссейни

Номинированная на премию «Оскар» драма иранского режиссера о сложных семейных взаимоотношениях внешне благополучной пары. Как сказал классик, все несчастные семьи несчастливы по-разному...

Фото: Экспонента

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«Отпетые напарники» (16+)

Режиссер: Ренни Харлин, в ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил

Боевик в старых добрых традициях 1990-х снят для тех, кто соскучился по фирменным ударам Джеки Чана. Что может связать честного копа и афериста? Правильно — спасение юной девушки, попавшей в руки мафиози. Когда два горе-напарника берутся за дело, миссия будет выполнена. Даже если для этого придется разрушить половину города.

Фото: РИА-Новости/Сергей Кузнецов

Петр Мамонов (6+)

Философ, драматург, рок-певец, киноактер, чтец… И это всё о нем — Петре Николаевиче Мамонове. Диапазон своих дарований знаковая фигура российского андеграунда, уже перекочевавшая в мейнстрим, подтвердит исполнением известных и новых композиций, а также задушевным разговором с публикой.

3 февраля, 21.00, клуб Volta

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

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Посвящение Никите Богословскому (6+)

Концерт в Доме музыки называется «Вечно кружи, светлый вальс под названием «Жизнь!». Строка из композиции одного из самых ярких советских композиторов-песенников отлично характеризует оптимистическую направленность его творчества. «Любимый город», «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Три года ты мне снилась»… Эти и другие песни из знаменитых кинолент прозвучат в программе, в которой примут участие Леонид Серебренников, Анатолий Кролл, Андрей Анкудинов, Ирина Крутова, Нина Шацкая и другие известные исполнители.

3 февраля, 19.00, Театральный зал Московского международного дома музыки

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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Моцарт. Реквием (6+)

Концерт при участии студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, а также хора Академии хорового искусства имени В.С. Попова будет посвящен памяти погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Дирижером выступит Феликс Коробов. Солируют Анастасия Белукова (сопрано), Маргарита Некрасова (меццо-сопрано), Алексей Неклюдов (тенор), Олег Диденко (бас).

4 февраля, 19.00, Большой зал Московской консерватории



«Жизнь в движении» (0+)



Благотворительный концерт организован в поддержку детей с ограниченными возможностями. Евгений Миронов, Анатолий Белый, Ирина Пегова, Леонид Ярмольник и Юлия Пересильд соберутся вместе, чтобы в художественной форме представить реальные судьбы своих подопечных. В концерте примет участие певица Вероника Джиоева, балерина Анна Антоничева, руководитель ансамбля «Русские сезоны» Николай Андросов и другие гости. Сюрпризом для зрителей станут «номера-подарки» в исполнении известных артистов разных жанров.



4 февраля, 10.00; Театр Наций

Love Шоу (12+)

Шоу, похожее на жизнь. Или жизнь, похожая на шоу? В исполнении Валерии Ланской и Губернаторского оркестра оригинальные джазовые хиты обретают новое звучание в современных ритмических пульсациях. Музыкальные стили в спектакле Степана Куликова мигрируют от чарльстона к джаз-фанку. Сюжет — от безразличия к безумству...

3 февраля, 19:00, Губернский театр

«Удивительные приключения Маши и Вити» (0+)



Музыкальная сказка для детей и взрослых, экранизированная в 1975 году, ожила на большой сцене. Зрителей ждут модная Баба-Яга, балет на светящихся гироскутерах, современная музыкальная аранжировка и видеодекорации, создающие эффект присутствия...



4 февраля, 12:00, 16:00; Центральный академический театр Российской Армии



Фото: ТАСС/Артем Гедокян

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«День опричника»​​​​​​​ (18+)



Режиссер Марк Захаров представляет спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина «День опричника» и «Теллурия». С разрешения автора режиссер, по его словам, поставил «стилизацию и фантасмагорию». Действие спектакля происходит, как сказано в аннотации, «через сто лет после премьеры».



3 февраля, 19:00, Театр «Ленком»



«Иванов» (16+)



Режиссер Тимофей Кулибин поставил пьесу Чехова аккурат к юбилею Евгения Миронова. Худрук исполнил в спектакле главную роль и собрал блестящий актерский ансамбль: Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий.



3 февраля, 19:00; Театр Наций



Фото: РИА-Новости/Владимир Федоренко

«Три сестры» (16+)



Осмысление чеховского мира от Андрея Кончаловского. Создавая сложное сценическое многоголосие, интерпретируя характеры персонажей с неожиданной, а иногда остроиронической интонацией, «оркестр» актеров-исполнителей приглашает по-новому взглянуть на хорошо знакомых героев.



4 февраля, 19:00; Государственный академический театр имени Моссовета



«Парижские бунтари ’82» (18+)



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев ​​​​​​​



Проект французского фотографа Филиппа Шанселя, работающего на стыке искусства, документальной фотографии и журналистики, посвящен двум ключевым явлениям парижской субкультуры начала 1980-х, — группировкам Del Vikings и Panthers, и, что самое главное, отражает мятежный бунтарский дух того времени.



До 26 февраля; Мультимедиа Арт Музей



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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«Я знаю их…» (6+)



Выставка памяти фотографа Игоря Гневашева, лауреата премии «Золотой глаз России», чье имя занесено в мировую энциклопедию «Современный фотограф», включает около 50 лучших работ мастера. Почти 20 лет он работал для журналов «Советский экран» и «Советский фильм». Большая часть его творчества — жизнь отечественного кинематографа, и его снимки больше похожи на кинокадры.



До 5 марта; Центр фотографии им. братьев Люмьер



«По направлению к источнику» (0+)



Первый проект музея «Гараж», в котором художникам было предложено провести исследование архивной коллекции Музея и по результатам сделанных открытий создать новую работу или разработать собственную интерпретацию документов. Пять участников проекта (Ольга Чернышева, Вячеслав Курицын, Владимир Логутов, Андрей Монастырский и Кирилл Савченков) представляют результаты своих изысканий.



До 23 апреля, Музей современого искусства «Гараж»