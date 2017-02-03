«В Единую лигу ВТБ хотят вступить многие клубы Европы»

На следующей неделе, 11 февраля, в Сочи состоится первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Команды «Звезды России» и «Звезды мира» определят сильнейшего на арене ледового дворца «Большой», которая на один вечер станет баскетбольной. Помимо матча лучших игроков Единой лиги, зрители увидят конкурсы по броскам сверху, состязание лучших снайперов, а также матч знаменитостей и молодых звезд российского баскетбола. Ведущим мероприятия согласился быть известный телеведущий Иван Ургант.



О деталях звездного уикенда корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву рассказал президент Единой лиги Сергей Кущенко.



— Сергей Валентинович, Матч всех звезд — это единичная акция или мероприятие будет ежегодным?



— Будем пытаться сделать Матч всех звезд ежегодным. Однако полноценное понимание придет к нам только после окончания звездного уикенда, когда мы решим, насколько он востребован публикой. Есть много технических вещей — таких как доля телеаудитории, распространение контента в социальных сетях, выполнение билетной программы... Если задачи, с которыми мы всё это организовали, будут выполнены — конечно, мы будем продолжать организовывать Матч всех звезд каждый сезон.



— Он всегда будет проходить в Сочи?



— Нет, каждый год мы будем выбирать новый город. Какие требования к городу? У принимающей стороны должен быть серьезный менеджмент, хорошая посещаемость и поддержка местных властей. Не исключаю, что следующий Матч всех звезд пройдет за границей.



— Ради матча пришлось перенести с 10 на 9 февраля игру Евролиги между ЦСКА и «Црвеной Звездой». У армейского клуба не было к вам претензий?



— Нет, мы согласовали дату со всеми участниками турнира. Единой лигой была проведена большая работа, чтобы всем участникам звездного уикенда было комфортно. Мы попросили Евролигу и ЦСКА пойти навстречу и у всех нашли понимание. Согласитесь, что без армейских звезд наше мероприятие было бы неполноценным.



— Можете раскрыть бюджет мероприятия?



— Точных цифр называть не буду, но бюджет достаточно серьезный. Помимо средств Единой лиги, нас поддержали компании, которые согласились быть спонсорами исключительно Матча всех звезд. За это им большое спасибо. Также большую поддержку оказали и наши постоянные спонсоры.



— Тяжело было пригласить Ивана Урганта в качестве ведущего?



— Вовсе нет, Иван — наш большой друг и большой любитель баскетбола. Он сказал, что если в эти даты будет свободен, то обязательно проведет Матч всех звезд. Так и получилось.



— Кто из известных людей посетит Матч звезд?

— Мы разослали много приглашений. Ждем Аркадия Дворковича, Александра Новака, Льва Лещенко, Сергея Бондарчука, Леонида Ярмольника, Инну Чурикову и многих других известных любителей баскетбола. Для знаменитостей мы приготовили специальный чартер, так что я надеюсь, что в Сочи соберется много известных персон.



— Журналисты и болельщики выбрали всех сильнейших игроков лиги или кого-то все-таки забыли?



— Формат, по которому мы делали выбор, вызвал много споров, но, на мой взгляд, он правильный. Некоторые игроки — не буду называть имена — обиделись на нас, но заявка ограничена 12 баскетболистами. Почти все топовые игроки получили приглашения. Хочу выразить благодарность болельщикам и журналистам за помощь в определении составов. Возможно, кто-то из выбранных баскетболистов не сможет принять участие в Матче звезд по медицинским причинам, но он обязательно приедет в Сочи и будет представлен болельщикам.



— Как оцените уровень баскетбола в нынешнем регулярном сезоне Единой лиги? Не слишком ли много предсказуемых результатов?



— Чемпионат не должен состоять только из сенсаций. Я считаю, что качественного баскетбола в Единой лиге достаточно много. Эстонский ВЭФ в этом сезоне выступает на очень высоком уровне, «Енисей» в каждом матче дает бой фаворитам, краснодарский «Локомотив» неудачно начал сезон, но заметно преобразился после смены тренера. На мой взгляд, в лице Саши Обрадовича краснодарцы вновь нашли «своего» тренера. У УНИКСа в этом году очень сильный состав. Да, им где-то не везет в Евролиге, но в Единой лиге они обязательно будут бороться за самые высокие места. «Зенит» немного потряхивало от травм, но когда все лидеры вернулись на площадку, мы увидели истинную силу коллектива Василия Карасева. Уверен, что этот петербургский клуб может забраться еще выше, чем в прошлом сезоне (в прошлом розыгрыше «Зенит» дошел до полуфинала. — «Известия»). Подмосковные «Химки», имея в составе одного из лучших игроков Европы Алексея Шведа, также являются претендентами на титул. Про действующего чемпиона — ЦСКА — комментарии излишни.



— Однако в лиге есть команда, которая еще не выиграла ни одного матча...



— Если честно, то я неприятно удивлен результатами «Пармы». Где-то пермякам не везет, где-то есть недоработки в управлении. Странно, что одна из самых посещаемых команд лиги не может одержать ни одной победы. Видимо, уровень игроков немного недотягивает, не хватает опыта, хотя в отсутствии желания победить игроков упрекнуть нельзя. В каждом матче они бьются до последнего. За это болельщики любят свою команду и терпеливо ждут действий по укреплению ее состава.



— В этом году в лиге впервые играет нечетное количество команд. В следующем сезоне состав участников может пополниться новыми клубами? В частности, есть предметный интерес к возвращению в лигу со стороны финского «Байзонс»...



— Мы в коммуникации с теми клубами, которые хотят вступить в лигу. И это не только «Байзонс». Есть много клубов из других стран Европы, которые очень хотят заявиться к нам. Открою секрет, что многие претенденты на вступление в лигу приедут в Сочи для предметных переговоров. После не самого удачного опыта с грузинской «Витой» мы очень внимательно изучаем претендентов на вход. В первую очередь тщательно проверяем финансовые гарантии. Я думаю, что после звездного уикенда у нас уже появится ориентировочный круг претендентов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

