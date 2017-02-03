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Русская литература расширяет границы

Премия «Ясная Поляна» учредила номинацию, где могут быть представлены экранизации, инсценировки и книги нон-фикшн

Фото: ТАСС/Антон Луканин

Российская литературная премия «Ясная Поляна» в 2017 году переходит на новый формат. Премия отказалась от двух традиционных номинаций «Современная классика» и «Детство. Отрочество. Юность» и ввела категорию «Ясная Поляна. Событие», в которой предполагается награждать экранизации, инсценировки и книги в жанре нон-фикшн. Об этом на пресс-конференции объявил председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

— Изменение формата не сужает границы премии, а делает их более концентрированными, — рассказал «Известиям» Владимир Толстой. — Теперь мы охватываем весь литературный процесс: произведения на русском языке, иностранную литературу и имеем возможность отметить спектакли, фильмы или даже отдельных деятелей культуры.

Призовой фонд новой номинации — 500 тыс. рублей. Неизменными останутся номинации «Выбор читателей», «Иностранная литература» и «XXI век» (современная русская проза). В целом премиальный фонд премии увеличился: победитель теперь получит 3 млн рублей, а номинанты короткого списка разделят между собой еще 1 млн (для сравнения, прошлом году главный приз премии составлял 1,5 млн рублей). В шорт-листе может быть представлено до шести книг.  

В феврале в Москву приедет лауреат прошлого сезона — турецкий писатель Орхан Памук. В планах организаторов премии — встречи лауреата с читателями, тур по России и еще несколько сюрпризов, о которых сообщат позднее.

— Нашу премию отличает в первую очередь широчайшая география, — отметил Владимир Толстой. — Мы находим номинантов в литературных журналах Дальнего Востока, Поволжья и так далее. Длинный список книг в номинации «Иностранная литература» насчитывает около ста произведений. Нелегкая работа для жюри... 

Параллельно с «Ясной Поляной» свой лонг-лист обнародовал и «Национальный бестселлер», представивший 54 книги в разных жанрах. Впереди — выбор «Большой книги» и «Русского Букера».

По словам Владимира Толстого, многообразие современной российской литературы представляют именно длинные списки премий, в то время как короткие списки и лауреатские имена могут совпадать.

— У нас бывают прямые пересечения. Но это потому, что по-настоящему ярких произведений выходит не больше десятка в год, — полагает Толстой. — Выстреливают очевидные фавориты. Таким образом, по-настоящему достойное произведение порой отмечают сразу несколько премий. Ничего плохого тут нет.

«Ясная Поляна» — ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого, поддерживает традиции классики и отслеживает актуальные тенденции современной русской литературы. В разные годы лауреатами премии становились такие писатели, как Андрей Битов, Владимир Маканин, Алексей Иванов, Фазиль Искандер, Захар Прилепин.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Русская литература расширяет границы

Русская литература расширяет границыПремия «Ясная Поляна» учредила номинацию, где могут быть представлены экранизации, инсценировки и книги нон-фикшн

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