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Россияне отказываются от заморских коньяков

Одновременно в стране растут объемы производства бренди

Фото: Gettyimages/Alexander Koerner/Stringer

В прошлом году на 22% упал импорт коньяков и бренди в Россию. Об этом говорится в аналитическом отчете Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которым ознакомились «Известия». Падение произошло на фоне сокращения доли коньяка и роста водки на российском алкогольном рынке. Больше всех объем поставок сократился у Moet Hennessy Distribution, поставляющей французские коньяки.

Импорт коньяка и бренди в Россию вновь сократился и по итогам 2016 года достиг минимального в этом веке значения — 6,9 млн л. Сокращение заграничных поставок составило 22%, говорится в отчете ЦИФРРА. Предыдущего минимума импорт коньяка достигал в 2015 году, составив тогда 8,82 млн л. Для сравнения: в 2014 году в Россию ввозили в три раза больше коньяков — 24,6 млн л.

Как следует из данных ЦИФРРА, больше всех импортеров коньяка и бренди в объемах потеряла французская Moet Hennessy Distribution — их поставки крепкого напитка в Россию за 2016 год сократились на 146 тыс. л. При этом ближайшие конкуренты компании даже несколько нарастили объемы. Импортер коньяка Courvoisier — компания Maxxium — нарастила объемы его поставок на 41 тыс. л. А ввозящий коньяки из стран СНГ «Лудинг» (армянский «Арарат», грузинский «Асканели», узбекский «Самарканд» и др.) — увеличил поставки на 511 тыс. л.

Как следует из материалов отчета, на фоне падения продаж коньяка в России растет рынок водки, правда, за счет собственного производства. За 2016 год он увеличился на 16%, до 730 млн л. При этом, как уже сообщали «Известия», в прошлом году экспорт национального напитка вырос на 14% за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Германию и Китай.

Глава Союза потребителей России Петр Щелищ объясняет падение импорта коньяка пока еще кризисным поведением россиян в магазинах.

— Когда у потребителя становится меньше денег, он заменяет коньяк более дешевым аналогом, переходит на водку со своего привычного напитка. Это замечено во всех сегментах продовольственной и непродовольственной торговли за исключением элитного потребления, хотя и здесь начался подобный процесс. Более дешевые товары и привычная для потребителя продукция могут быть совершенно разными, но речь идет об удовлетворении одной и той же потребности покупателя. В данном случае — потребности в спирте. Пить дорогой или дешевый коньяк либо водку — вопрос лишь разницы степени удовольствия, — рассуждает Шелищ.

Дороговизной зарубежных коньяков объясняет падение импорта и председатель отраслевого союза «Союзконьяк» Ирина Бушина. По ее словам, отечественные производители увеличили производство бренди, за счет чего не сильно ушли в минус.

— Рынок производства коньяков в России в 2016 году снизился на 1%, до 76 млн л. На 18,6% выросло производство бренди, более дешевого напитка, — до 17 млн л, — говорит Бушина.

При этом, отмечает она, коньяк остается стабильной категорией на фоне других крепких напитков даже с учетом значительно возросшей конкуренции.

— Лишь немногие традиционные лидеры рынка по объему производства демонстрируют рост. На коньячном рынке, как и в других секторах потребительского рынка, цена серьезно влияет на спрос. Преимущество есть у компаний, грамотно работающих с издержками и удерживавших цены на стабильном уровне, — замечает Бушина.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Россияне отказываются от заморских коньяков

Россияне отказываются от заморских коньяковОдновременно в стране растут объемы производства бренди

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