Минтруд подготовил профстандарт для SMM-специалистов

Минтруд подготовил проект профессионального стандарта для специалистов по интернет-маркетингу, в том числе и для SMM-менеджеров (аббревиатура от Social Media Marketing). В документе описаны все трудовые функции, присущие новой профессии. В Минтруде заявили, что в случае принятия профстандарт будет направлен Минобрнауки для разработки учебных программ.



В профстандарте описаны трудовые функции интернет-маркетологов. Перечислены пять специальностей: специалист по поисковому продвижению, по контекстно-медийной рекламе, по работе с социальными медиа в интернете, по управлению интернет-маркетингом, ведущий интернет-маркетолог. К трудовым обязанностям в зависимости от направленности относятся стратегическое планирование и реализация продвижения в интернете, поисковое продвижение (продвижение в поисковых сетях, оптимизация сайта), контекстно-медийное продвижение (реклама в интернете), продвижение в соцсетях (ведение сообществ, привлечение пользователей), проведение исследований и управление персоналом в области интернет-маркетинга.



Основная цель деятельности для всех интернет-маркетологов сформулирована так: «повышение посещаемости веб-сайтов и использование веб-сервисов среди целевой аудитории пользователей интернета».



— Проект профессионального стандарта и результаты его общественного обсуждения Минтруд направляет в национальный совет при президенте России по профессиональным квалификациям. Там проводят экспертизу, — сообщили в пресс-службе Минтруда. — Затем министерство принимает решение об утверждении или отклонении проекта. Информация об утвержденных профстандартах направляется в Минобрнауки, которое составляет стандарты профессионального образования.



В ведомстве пояснили, что профстандарт обязателен для работодателя только в двух случаях — если по Трудовому кодексу или другим законам с работой по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В прочих случаях стандарты носят рекомендательный характер и «задают планку современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики».



Зампредседателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев считает, что профстандарт для «интернет-маркетологов» будет носить рекомендательный характер. Но он может стать основанием для судебного разбирательства, касающегося трудовых отношений.



— Вряд ли появится федеральный закон, регулирующий интернет-маркетинг, как это сделано для бухучета, — отметил Антон Пуляев. — А компенсации и льготы обычно положены только людям на опасных производствах или работникам Крайнего Севера.



Директор отдела по продвижению в социальных медиа агентства Actis Wunderman Илья Дорофеев считает, что введение профстандартов позитивно для отрасли интернет-маркетинга. Причем как для работников, так и для работодателей. Но, по его мнению, нет необходимости в отдельной специальности «интернет-маркетолог» в вузах.



— Нередко «интернет-маркетолог» совмещает в себе 5 – 6 должностей, включая PR-специалиста, менеджера по рекламе, маркетолога и специалиста по продвижению в соцсетях, — пояснил Илья Дорофеев. — Интернет-маркетологов пока не готовят в вузах и вряд ли начнут: отрасль меняется слишком быстро, инструментарий — еще быстрее. Ключевые принципы продвижения в интернете в любом случае идут от традиционных, которым учат в вузах. Практического курса по интернет-маркетингу вполне достаточно, чтобы выпускник вышел на работу с необходимым минимумом.



В Минтруде сообщили, что проект приказа об утверждении профстандарта сейчас проходит общественное обсуждение. Само ведомство профстандарты не разрабатывает, а только координирует работу. Ответственным за разработку в данном случае был Московский политехнический университет, который привлек экспертное сообщество.

