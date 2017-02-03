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Минтруд подготовил профстандарт для SMM-специалистов

На основе этого документа планируется сформировать учебные программы для вузов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Минтруд подготовил проект профессионального стандарта для специалистов по интернет-маркетингу, в том числе и для SMM-менеджеров (аббревиатура от Social Media Marketing). В документе описаны все трудовые функции, присущие новой профессии. В Минтруде заявили, что в случае принятия профстандарт будет направлен Минобрнауки для разработки учебных программ.

В профстандарте описаны трудовые функции интернет-маркетологов. Перечислены пять специальностей: специалист по поисковому продвижению, по контекстно-медийной рекламе, по работе с социальными медиа в интернете, по управлению интернет-маркетингом, ведущий интернет-маркетолог. К трудовым обязанностям в зависимости от направленности относятся стратегическое планирование и реализация продвижения в интернете, поисковое продвижение (продвижение в поисковых сетях, оптимизация сайта), контекстно-медийное продвижение (реклама в интернете), продвижение в соцсетях (ведение сообществ, привлечение пользователей), проведение исследований и управление персоналом в области интернет-маркетинга.

Основная цель деятельности для всех интернет-маркетологов сформулирована так: «повышение посещаемости веб-сайтов и использование веб-сервисов среди целевой аудитории пользователей интернета».

— Проект профессионального стандарта и результаты его общественного обсуждения Минтруд направляет в национальный совет при президенте России по профессиональным квалификациям. Там проводят экспертизу, — сообщили в пресс-службе Минтруда. — Затем министерство принимает решение об утверждении или отклонении проекта. Информация об утвержденных профстандартах направляется в Минобрнауки, которое составляет стандарты профессионального образования.

В ведомстве пояснили, что профстандарт обязателен для работодателя только в двух случаях  если по Трудовому кодексу или другим законам с работой по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В прочих случаях стандарты носят рекомендательный характер и «задают планку современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики».

Зампредседателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев считает, что профстандарт для «интернет-маркетологов» будет носить рекомендательный характер. Но он может стать основанием для судебного разбирательства, касающегося трудовых отношений.

— Вряд ли появится федеральный закон, регулирующий интернет-маркетинг, как это сделано для бухучета, — отметил Антон Пуляев. — А компенсации и льготы обычно положены только людям на опасных производствах или работникам Крайнего Севера.

Директор отдела по продвижению в социальных медиа агентства Actis Wunderman Илья Дорофеев считает, что введение профстандартов позитивно для отрасли интернет-маркетинга. Причем как для работников, так и для работодателей. Но, по его мнению, нет необходимости в отдельной специальности «интернет-маркетолог» в вузах.

— Нередко «интернет-маркетолог» совмещает в себе 56 должностей, включая PR-специалиста, менеджера по рекламе, маркетолога и специалиста по продвижению в соцсетях, — пояснил Илья Дорофеев. — Интернет-маркетологов пока не готовят в вузах и вряд ли начнут: отрасль меняется слишком быстро, инструментарий  еще быстрее. Ключевые принципы продвижения в интернете в любом случае идут от традиционных, которым учат в вузах. Практического курса по интернет-маркетингу вполне достаточно, чтобы выпускник вышел на работу с необходимым минимумом.

В Минтруде сообщили, что проект приказа об утверждении профстандарта сейчас проходит общественное обсуждение. Само ведомство профстандарты не разрабатывает, а только координирует работу. Ответственным за разработку в данном случае был Московский политехнический университет, который привлек экспертное сообщество.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Минтруд подготовил профстандарт для SMM-специалистов

Минтруд подготовил профстандарт для SMM-специалистовНа основе этого документа планируется сформировать учебные программы для вузов

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