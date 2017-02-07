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Вторник,
7 февраля
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«Новации» от Трампа

Аналитик Александр Пасечник — о перспективах сближения России и США в энергетической сфере

Фото: снимок с экрана/youtube.com

Россия и США, похоже, входят в колею политического и экономического сближения. Путин и Трамп договорились заняться проработкой сроков и места проведения их личной встречи.

 В сенате накал — ряд активистов-русофобов высшей палаты с критикой восприняли даже сам факт телефонного контакта с Москвой.

Между тем накануне переговоров Путина и Трампа в команде президента США заговорили о подготовленном проекте указа об отмене антироссийских санкций. Это хоть и на уровне «утечек», но все-таки похоже на правду. Однако надо понимать, что выход из затяжной фазы увядания политических отношений Москвы и Вашингтона, в особенности сложившейся при втором сроке Обамы, не может быть резким: для начала необходимо определенное время для подготовки почвы к взятию курса на реанимацию двусторонних связей. И уже после можно будет браться за стабилизацию и развитие многогранных отраслевых отношений. В фокусе внимания здесь стоит стратегический сектор, учитывая, что санкционное давление США на Россию было ориентировано на сдерживание развития топливно-энергетического комплекса нашей страны. И лепта поступлений средств от него в федеральный бюджет, как известно, весьма внушительна.  

Кроме того, компании России и США долгое время были партнерами по ряду энергетических проектов. И теперь есть надежда на их тотальное возобновление. Причем группа Exxon, несмотря на санкции, продолжает присутствовать в проектах нефтегазодобычи на Сахалине. А вот арктический альянс «Роснефти» с этим американским концерном по освоению углеводородных ресурсов Карского моря заморожен. Вероятно, низкая конъюнктура мировых цен в большей степени способствует сдвигу срока развития Арктики, нежели кооперационный спад, обусловленный санкциями. Тем не менее для альянса «Роснефти» и Exxon не будет лишним степенно готовить к промосвоению новые ресурсные блоки.

Но полный спектр планируемых «новаций» от Трампа в энергетической политике важно оценить и на предмет усиления конкурентной роли Америки на мировых рынках энергоресурсов.    

Мы наблюдаем, как новый президент США после недавней церемонии инаугурации незамедлительно принялся воплощать задуманные планы, которые озвучивал в ходе предвыборной кампании в борьбе за пост главы государства. В особенности, грядут серьезные перемены в части применения новых подходов к развитию американской энергетики. Ведь в ее бурном росте многие западные эксперты видят конкурентную угрозу российским углеводородам в Европе.

Да, как известно, Трамп со скепсисом смотрит на возобновляемую энергетику, считая ее излишне субсидируемой своим предшественником Бараком Обамой. К тому же он заявил о планах США выйти из Парижского климатического соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Трамп прагматик и не верит в «страшилки» о глобальном потеплении. Поэтому теперь вполне логично ожидать скорого перетока финансовых интервенций из альтернативного сектора в нефтегазовую индустрию. Плюс Трамп обещает снятие ограничительных резолюций для добывающей отрасли и льготы производителям сланцевой нефти и газа.

В этом случае, к примеру, ключевые производители солнечных панелей в США, без того давно испытывающие колоссальное конкурентное давление со стороны китайских аналогов, и вовсе будут поставлены на грань банкротства. Но, видимо, это обстоятельство Трампа мало интересует. Очевидно, он готовит углеводородный энергетический прорыв. И этот намеченный бум, конечно, может способствовать экспортной экспансии американских «сланцев», что может спровоцировать новые шоки на мировом рынке нефти и изменить расклад сил.

Но, полагаю, шансы на реализацию подобного сценария не столь велики — ведь с намеченным удушением возобновляемой энергетики в США откроются новые ниши для традиционной. Это сдержит американский экспорт. Не очевиден и рост рентабельности сланцевых проектов даже с учетом ожидаемых отраслевых субсидий. Поверхностные «сливки» на месторождениях давно сняты, глубокое же забуривание сопряжено с экспоненциальным ростом затрат. Так что американский сжиженный газ в Европе, думаю, станет лишь поучительным кейсом о затеянной Обамой прошлогодней игре в диверсификацию, а именно об убыточных тестах по отправке нескольких метановозов в порты Старого Света.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

«Новации» от Трампа

«Новации» от ТрампаАналитик Александр Пасечник — о перспективах сближения России и США в энергетической сфере

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