Встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам и шествиям

Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия») внесла в Госдуму проект поправок, уточняющих право депутатов всех уровней проводить встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Поправки вносятся в законы «О статусе депутата ГД и члена СФ», «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ», «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» и «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».



Депутат предлагает прописать возможность для депутатов проводить публичные мероприятия в соответствии с законом о собраниях и митингах. В настоящее время, согласно практике, наиболее распространенной формой коммуникации депутатов с избирателями является собрание, позволяющее организовать и провести такую встречу свободно в любое время в специально отведенном или приспособленном для этого месте, говорит Белых.



В пояснительной записке к документу, размещенному в информационной базе нижней палаты, отмечается, что российским законодательством предусматривается обязанность парламентариев проводить регулярные встречи с избирателями.

— Вместе с тем проведение встреч депутатов с избирателями в иных формах, предусмотренных законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, требует дополнительного правового регулирования, в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в РФ, — говорится в документе.

При этом законопроектом предлагается упростить процедуру организации депутатом встреч с избирателями, которые проводятся в форме публичных мероприятий (за исключением собраний и одиночных пикетов), например в форме митинга. В частности, сократить срок подачи уведомления о проведении такого публичного мероприятия в соответствующие органы власти до 7 дней до дня проведения мероприятия (в настоящее время — не позднее 10 дней).