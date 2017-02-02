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Путин: газ из РФ может поставляться в Венгрию различными маршрутами

Орбан отметил, что стороны начинают контакты по поставкам энергоресурсов после 2021 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что стороны начинают контакты по поставкам газа после 2021 года.

«Газ гарантирован для нас до 2021 года, а сегодня мы приняли решение, что попросим наших сотрудников начать переговоры о поставках газа после 2021 года», — сказал Орбан.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Венгрия является надежным звеном в транзите российских углеводородов в Европу.

Он сообщил, что в ходе переговоров стороны условились энергично укреплять промышленную кооперацию, в том числе в высокотехнологичных и наукоемких отраслях.

Президент РФ также не исключил реанимации проекта по строительству газопровода «Южный поток».

«Мы готовы к чему угодно вернуться (чтобы обеспечить поставки газа в Венгрию. — «Известия»). Не собираемся обижаться на ту же Болгарию», — указал Путин, заметив при этом, что этот вопрос должен быть решен на уровне Брюсселя.

Кроме того, российский лидер не исключил транзита газа в Венгрию через Украину, если всё будет выполнено должным образом. Он также заявил о готовности России сотрудничать с Европой в сфере поставок энергоресурсов при условии гарантий.

В связи с этим Орбан заявил о недопустимости переноса политических конфликтов в сферу экономики, потому что это наносит ущерб.

«Именно поэтому мы надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем поприветствовать новые хорошие отношения между Россией и Европейским союзом», — заключил венгерский премьер.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Путин: газ из РФ может поставляться в Венгрию различными маршрутами

Орбан отметил, что стороны начинают контакты по поставкам энергоресурсов после 2021 года

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