В Тамбовской области открыли современный комбикормовый комплекс

В Тамбовской области на территории свиноводческого комплекса открыли современный комбикормовый завод. Крупное предприятие построила датская компания, которая продолжает развивать свиноферму.



Раньше свинокомплекс закупал корма у других производителей. Сейчас производственная мощность построенного комбикормового завода превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что позволит им расшириться.

Новый комбикормовый завод способен перерабатывать 12 т зерна в час. Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ составляет 20 тыс. т.



За 2016 год на ферме был зафиксирован самый высокий результат в регионе по среднесуточному привесу животных, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

