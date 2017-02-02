Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Тамбовской области открыли современный комбикормовый комплекс

Новый завод способен перерабатывать 12 т зерна в час

В Тамбовской области на территории свиноводческого комплекса открыли современный комбикормовый завод. Крупное предприятие построила датская компания, которая продолжает развивать свиноферму.

Раньше свинокомплекс закупал корма у других производителей. Сейчас производственная мощность построенного комбикормового завода превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что позволит им расшириться.

Новый комбикормовый завод способен перерабатывать 12 т зерна в час. Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ составляет 20 тыс. т.

За 2016 год на ферме был зафиксирован самый высокий результат в регионе по среднесуточному привесу животных, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

В Тамбовской области открыли современный комбикормовый комплекс

Новый завод способен перерабатывать 12 т зерна в час

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке