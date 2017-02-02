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Кадыров объявил конкурс на лучшее название чеченских вездеходов

Победитель получит возможность испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram объявил конкурс на лучшее название для двух версий чеченских вездеходов.

«Предлагаю вам, мои подписчики, принять участие в конкурсе и придумать названия большому багги и его младшему брату. Победитель, чьи названия окажутся наиболее уникальными, будут отражать характеристики багги и его российское происхождение, получит возможность первым испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами Центра сил специального назначения», — написал он.

Глава республики также отметил, что серийный выпуск трехместной версии машины начнется в феврале текущего года. Также в 2017 году планируется выпуск шестиместного вездехода.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Кадыров объявил конкурс на лучшее название чеченских вездеходов

Победитель получит возможность испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки

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