Кадыров объявил конкурс на лучшее название чеченских вездеходов

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram объявил конкурс на лучшее название для двух версий чеченских вездеходов.



«Предлагаю вам, мои подписчики, принять участие в конкурсе и придумать названия большому багги и его младшему брату. Победитель, чьи названия окажутся наиболее уникальными, будут отражать характеристики багги и его российское происхождение, получит возможность первым испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами Центра сил специального назначения», — написал он.

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Фев 2 2017 в 6:41 PST

Глава республики также отметил, что серийный выпуск трехместной версии машины начнется в феврале текущего года. Также в 2017 году планируется выпуск шестиместного вездехода.