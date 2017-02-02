Американский сурок Фил сделал свое 131-е предсказание. Видео

Сурок-предсказатель Фил из Пенсильвании (США) по традиции дал прогноз на ближайшие месяцы. Судя по поведению животного, зима продлится еще шесть недель.

В этом году знаменитый сурок сделал свое предсказание в 131-й раз. Фил, живущий в американском городе Панксатони, проснулся в 7:15 по местному времени и вылез из своей норки.



Нарядно одетые жители и гости города поставили Фила на пенек, где сурок увидел свою тень. Таким образом, зверек предсказал, что холода продлятся еще шесть недель, передает «Федеральное агентство новостей».



Видео с традиционной церемонии опубликовал телеканал CNN.

Традиционно День сурка в США и Канаде отмечают 2 февраля. Согласно легенде, если сурок вылезает из норы после спячки и пугается своей тени, зима продлится еще шесть недель. Если же он не обращает на нее внимания, то вскоре наступит весна.

Напомним, сурок из Московского зоопарка не смог предсказать, когда наступит весна, так как до сих пор находится в спячке.

В Ленинградском зоопарке знаменитый сурок-байбак по кличке Фрол, который предсказывал приход весны, скончался.

Все посвященные Дню сурка мероприятия пришлось отменить, поскольку замену Фролу не нашли — он был единственным ручным сурком в зоопарке.