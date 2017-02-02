Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Американский сурок Фил сделал свое 131-е предсказание. Видео

Судя по поведению зверька, зима продлится еще шесть недель

Сурок-предсказатель Фил из Пенсильвании (США) по традиции дал прогноз на ближайшие месяцы. Судя по поведению животного, зима продлится еще шесть недель.

В этом году знаменитый сурок сделал свое предсказание в 131-й раз. Фил, живущий в американском городе Панксатони, проснулся в 7:15 по местному времени и вылез из своей норки.

Нарядно одетые жители и гости города поставили Фила на пенек, где сурок увидел свою тень. Таким образом, зверек предсказал, что холода продлятся еще шесть недель, передает «Федеральное агентство новостей».

Видео с традиционной церемонии опубликовал телеканал CNN.

Традиционно День сурка в США и Канаде отмечают 2 февраля. Согласно легенде, если сурок вылезает из норы после спячки и пугается своей тени, зима продлится еще шесть недель. Если же он не обращает на нее внимания, то вскоре наступит весна.

Напомним, сурок из Московского зоопарка не смог предсказать, когда наступит весна, так как до сих пор находится в спячке

В Ленинградском зоопарке знаменитый сурок-байбак по кличке Фрол, который предсказывал приход весны, скончался.

Все посвященные Дню сурка мероприятия пришлось отменить, поскольку замену Фролу не нашли — он был единственным ручным сурком в зоопарке.

Читайте также:

Российский телеканал в День сурка покажет одноименный фильм 12 раз

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Американский сурок Фил сделал свое 131-е предсказание. Видео

Судя по поведению зверька, зима продлится еще шесть недель

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке