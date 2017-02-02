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США смягчили санкции в отношении ФСБ

Об этом сообщил американский минфин, уточнив, что речь идет о мерах принятых в декабре ушедшего года

Фото: ТАСС/Алексей Стоянов

США смягчили санкции в отношении ФСБ России, введенные в 2016 году по обвинению в причастности к хакерским атакам.

Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило проводить ряд операций в области информационных технологий с ФСБ, сообщило американское ведомство в четверг.

Решение касается лицензий, разрешений на ввоз, распространение или использование определенных ИТ-продуктов в России.

Теперь, за определенным исключением, разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были заблокированы указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как уточняет «РИА Новости», при этом по-прежнему запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

Ветеран российских спецслужб, генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов назвал решение минфина США по ослаблению санкций «абсолютно разумным».

«Трамп — прагматик, который понимает, что бороться с терроризмом и преступностью надо сообща. И это решение не политика, а прагматика», — сказал Михайлов.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

США смягчили санкции в отношении ФСБ

США смягчили санкции в отношении ФСБОб этом сообщил американский минфин, уточнив, что речь идет о мерах принятых в декабре ушедшего года

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