США смягчили санкции в отношении ФСБ России, введенные в 2016 году по обвинению в причастности к хакерским атакам.



Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило проводить ряд операций в области информационных технологий с ФСБ, сообщило американское ведомство в четверг.

Решение касается лицензий, разрешений на ввоз, распространение или использование определенных ИТ-продуктов в России.

Теперь, за определенным исключением, разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были заблокированы указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как уточняет «РИА Новости», при этом по-прежнему запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

Ветеран российских спецслужб, генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов назвал решение минфина США по ослаблению санкций «абсолютно разумным».

«Трамп — прагматик, который понимает, что бороться с терроризмом и преступностью надо сообща. И это решение не политика, а прагматика», — сказал Михайлов.