Коляску с ребенком украли возле школы в Петергофе

В Петергофе возле школы неизвестная женщина похитила коляску с двухлетним ребенком. Мать оставила его без присмотра и зашла в школу за страшим ребенком около 16:30.

Инцидент произошел на Эрлеровском бульваре у школы № 416. Когда женщина вернулась, коляски с ребенком уже не было. Прохожие рассказали, что коляску увезла худощавая темноволосая женщина в темно-синей куртке, около 30 лет на вид. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. На ребенке были надеты коричневые штаны, коричневая куртка со вставками светлого цвета и бирюзовая шапка с помпоном.

Мать похищенного двухлетнего ребенка незамедлительно обратилась в полицию, в Петербурге была объявлена тревога, чтобы задержать похитительницу по горячим следам.

Коляска была найдена в Стрельне, но малыша в ней не было.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», похитительница с ребенком успела доехать до станции Автово, где у нее произошел конфликт с водителем автобуса, в результате которого ее высадили. Поблизости оказались сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время женщина задержана, родителям сообщили о том, что ребенок найден — они смогут забрать его в ближайшее время, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.