НКО усилят профессиональными управленцами

Законодатели воспользуются опытом НКО, оказывающих общественно полезные услуги, для доработки правовой базы в этой сфере. Соответствующие предложения запросил у общественников спикер Госдумы Вячеслав Володин, который встретился вчера в Волгограде с представителями социально ориентированных НКО (СОНКО), патриотических клубов и поисковых движений. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что такие организации должны находиться в состоянии конкуренции между собой для улучшения качества услуг и снижения цены на них.



Новое законодательство об НКО, принятое по инициативе президента Владимира Путина, предоставляет широкие возможности для некоммерческих организаций — поставщиков общественно полезных услуг, заявил Володин в ходе встречи с общественниками.

— Учитывая, что законодательство новое, хотелось бы эту тему с вами предметно обсудить, хотелось бы услышать от вас, как вы видите реализацию для себя этих перспектив и возможностей. Мы должны завершить формирование правовой базы деятельности НКО, — пояснил спикер.

Володин подчеркнул, что новый формат работы по оказанию общественно полезных услуг существенно отличается от грантовой системы.

— Тут надо оказывать услуги более эффективно, более качественно, и если говорить о стоимости, то стоимость могла бы быть ниже, чем в государственных учреждениях, — отметил он.

Председатель речевого центра «Дискурс» Любовь Бейлинсон заверила спикера, что этот подход уже реализуется.

— Получатели нашей социальной услуги — дети очень тяжелые. И государственные муниципальные учреждения такого качества услуг по коррекционной программе им предоставить не могут, — подчеркнула она. — Получатели услуг больше ориентированы на нас, у нас услуга обходится дешевле, чем в традиционном стационарном режиме, — сказала она.

— Что-то мешает в работе? — поинтересовался Володин.

— Менталитет и осторожность. Просто мы очень осторожно входим во всё новое дня нас, — призналась Бейлинсон.

О законодательных сложностях упомянула Людмила Полкина из Федерации детских организаций, которая объединяет 54 тыс. детей и подростков. Организация способствует трудоустройству несовершеннолетних, за три года она трудоустроила 1,7 тыс. подростков, в том числе 400 детей с особенностями развития 8-го вида (нарушения интеллекта). Но поставщиком социально значимых услуг организация тем не менее не считается.

— Государственные организации не могут трудоустраивать детей, бизнесу это неинтересно, — подчеркнула Полкина. — Может, в рамках центров занятости расширить возможности нашей работы в этой сфере?

Председатель региональной организации «Институт гражданского общества» Инна Прихожан попросила вплотную заняться кадровым обеспечением общественных организаций. По ее мнению, надо отбирать управленцев для НКО и предоставлять им возможности для карьерного роста в этой сфере.

— Воспитание кадрового потенциала управленцев НКО — это вопрос катастрофический, — заметила общественница. — Численность реально работающих общественных организаций значительно ниже тех, которые входят в реестр Минюста, а успешно работающие — точечные, самородки.

Также Прихожан обратила внимание на необходимость формирования соответствующей инфраструктуры для создания центров, которые смогли бы выполнять координационные функции.

— В 1990-е годы формированием НКО занимались международные фонды. Теперь их нет. Они сформировали свои кадры — такие, что пришлось принимать закон об иностранных агентах, — подчеркнула она.

Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что неправильно, когда в НКО переформатируют бюджетные организации. По его мнению, надо не искусственно создавать НКО, а искать их в тех сферах, где есть сформировавшиеся кадры. Именно такие организации, по словам спикера, могут претендовать на оказание услуг в социальной сфере.

— Тогда будет повышение качества. А всё остальное — это подход, который приведет к дискредитации самой идеи, — подчеркнул он.

Напомним, что с 1 января 2017 года стало возможным получить особый статус НКО — поставщика социальных услуг. Перечень таких услуг установлен постановлением правительства, для таких организаций предусмотрены льготы.

Глава Общественной палаты РФ Александр Бречалов заявил «Известиям», что на федеральном уровне законодательная база отрегулирована, теперь необходимо только привести в соответствие с федеральным также региональное и муниципальное законодательство.

— Препятствий к этому я не вижу, а вот сам механизм реализации поручений президента вызывает вопросы, — заявил Бречалов. — Дело в том, что закон позволяет НКО войти в реестр, где есть и муниципальные организации и ФГУПы, а потребитель может выбрать, к кому он обратится за услугой — к НКО или государственному учреждению. Но это практически не работает, потому что регион не заинтересован в передаче функций и бюджета НКО, он заинтересован оставить деньги в первую очередь у себя в госструктурах.

По мнению Бречалова, эта проблема требует решения на уровне правоприменительной практики. Секретарь ОП РФ также подчеркнул, что развитая структура общественно значимых НКО — это примерно 10% рынка труда, если брать за образец третий сектор в европейских странах и США.

— Содействие развитию этого сектора — это содействие развитию социальной экономики, — подчеркнул он.



Как сообщила «Известиям» член комитета по законодательству и госстроительству Ольга Баталина, Госдума проанализирует опыт применения НКО новых законодательных норм и в случае необходимости инициирует поправки в законодательство.



— Закон начал действовать 1 января, прошло еще мало времени, чтобы судить о его работе. При этом мы будем вести тщательный мониторинг того, как формируется реестр исполнителей общественно полезных услуг. И если увидим, что есть организации, которые попробовали воспользоваться новыми возможностями и столкнулись с какими-то трудностями на этом пути, то будем делать выводы, — пояснила она.



Также в ходе рабочей поездки в Волгоград Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров оценили первые результаты реализации в городе инициированного спикером ГД во время предвыборной кампании проекта «Наш двор — наш дом».

Напомним, что с 2017 года благоустройство дворов получит федеральную поддержку. На встрече Владимира Путина с представителями «Единой России» президент поддержал предложение сделать программу «Наш двор» общефедеральной.

По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной думе в федеральный бюджет на 2017 год заложены 20 млрд рублей на благоустройство территорий, из которых значительная часть средств будет направлена на ремонты дворов. Волгоградская область получила на эти цели 493 млн рублей.