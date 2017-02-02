Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

СМИ: Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо Улюкаева

Журналисты ссылаются на текст распоряжения о выдвижении кандидатов в совет директоров компании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава Минпромторга Денис Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, близких к ситуации. 

Издание также ссылается на текст распоряжения о выдвижении кандидатов в совет директоров компании.

В совет директоров «Газпрома» входят 11 человек. В их числе министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента Виктор Зубков, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов и предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, независимые директора Тимур Кулибаев, Виктор Мартынов и Владимир Мау.

Об аресте Алексея Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти». В этот же день экс-глава Минэка был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

СМИ: Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо Улюкаева

СМИ: Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо УлюкаеваЖурналисты ссылаются на текст распоряжения о выдвижении кандидатов в совет директоров компании

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке