СМИ: Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо Улюкаева

Глава Минпромторга Денис Мантуров войдет в совет директоров «Газпрома» вместо экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, близких к ситуации.

Издание также ссылается на текст распоряжения о выдвижении кандидатов в совет директоров компании.

В совет директоров «Газпрома» входят 11 человек. В их числе министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента Виктор Зубков, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов и предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, независимые директора Тимур Кулибаев, Виктор Мартынов и Владимир Мау.



Об аресте Алексея Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти». В этот же день экс-глава Минэка был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.