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В зоне затопления могут оказаться 26 тыс. жителей Томской области

На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 млн рублей

В Томской области в случае паводка придется эвакуировать до 26 тыс. человек. В региональном правительстве обсудили ситуацию с весенним половодьем. Точный прогноз синоптики обещали представить в марте.

В настоящее время запас снега на Томи, Оби и малых реках региона вдвое превышает норму. Наиболее сложная ситуация наблюдается на юге области. Вице-губернатор Игорь Толстоносов отметил, что пока «прогноз тревожный».

«Мы со стороны региональной власти готовим все пункты для эвакуации жителей. По прогнозу — нам 26 тыс., если что, надо будет разместить. А еще накормить, обеспечить медицинской помощью. Но это при самом худшем прогнозе», — цитирует Толстоносова
Сибирское агентство новостей.

На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 млн рублей.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

В зоне затопления могут оказаться 26 тыс. жителей Томской области

На подготовку к паводку в бюджете региона заложено 20 млн рублей

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