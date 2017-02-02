Обучение русскому языку чиновников Липецка обойдется в 900 тыс. рублей

На сайте госзакупок появился аукцион на курсы повышения квалификация для госслужащих. Заказчиком выступает управление делами администрации Липецкой области. Начальная сумма контракта составляет 924 тыс. рублей.

Как следует из документов, сотрудников областной администрации будут учить по нескольким темам: «Актуальные вопросы организации деятельности аппаратов мировых судей», «Деловой русский язык на государственной службе». Предполагается, что курсы будут проходить с момента заключения контракта и до 30 июня 2017 года, пишет GOROD48.