Первые военнослужащие США прибыли в Латвию

Первые военнослужащие 3-й бронетанковой бригады США прибыли в Латвию. В воскресенье, 5 февраля, на базу в Адажи в центре страны прибудут еще 225 военных.

Американские военнослужащие прибыли в прибалтийское государство в рамках миссии Atlantic Resolve («Атлантическая решительность»), которая направлена на усиление восточного фланга НАТО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Delfi.

В ближайшее время в Латвию прибудет многонациональный батальон НАТО, который возглавляют канадские военные.