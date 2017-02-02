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Первые военнослужащие США прибыли в Латвию

В ближайшие дни на базу в Адажи прибудут еще 225 военнослужащих

Первые военнослужащие 3-й бронетанковой бригады США прибыли в Латвию. В воскресенье, 5 февраля, на базу в Адажи в центре страны прибудут еще 225 военных.

Американские военнослужащие прибыли в прибалтийское государство в рамках миссии Atlantic Resolve («Атлантическая решительность»), которая направлена на усиление восточного фланга НАТО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Delfi.

В ближайшее время в Латвию прибудет многонациональный батальон НАТО, который возглавляют канадские военные.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Первые военнослужащие США прибыли в Латвию

В ближайшие дни на базу в Адажи прибудут еще 225 военнослужащих

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