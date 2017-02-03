Глава Пентагона везет в Сеул американские ракеты

Новый министр обороны США Джеймс Маттис 2 февраля прибыл с первым официальным визитом в Республику Корея (РК). Американский представитель заявил, что главной темой переговоров будет размещение противоракетной системы THAAD для перехвата ракет на территории РК. Обсудит он с южнокорейской стороной и проблему северокорейской ракетно-ядерной программы.

Визит американского министра обороны связывают со стремлением США показать одному из своих ключевых союзников заинтересованность в прочных отношениях. Напомним, что ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что РК должна платить более высокую сумму за защиту своей территории. Контингент США в Южной Корее насчитывает приблизительно 28,5 тыс. американских военнослужащих, и южнокорейское правительство выплачивает Штатам около $900 млн ежегодно.

Решение об установке противоракетного комплекса THAAD было принято еще в прошлом году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Официальной целью стала защита РК от возможной угрозы со стороны соседней КНДР. Размещение противоракетной системы было запланировано на 2017 год. Переговоры проходили на фоне неоднократных заявлений лидера КНДР Ким Чен Ына о продолжении северокорейской ракетно-ядерной программы. А в своем новогоднего обращении глава Северной Кореи заявил, что страна достигла завершающий стадии разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Совместное решение РК и США вызвало резкое недовольство со стороны Китая, который воспринял размещение противоракетной системы как угрозу интересам своей страны. Негативную реакцию высказала и российская сторона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что «решение США разместить элементы противоракетной обороны в Южной Корее еще больше осложнит обстановку в регионе и выходит за пределы задачи по сдерживанию КНДР».

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Пушкова, обеспокоенность Китая в связи с размещением противоракетного комплекса абсолютно обоснованна.

— Противоракетная система в большей степени направлена против Китая, чем против Северной Кореи. КНДР в настоящий момент служит лишь предлогом. Северокорейские возможности в военной сфере достаточно ограниченны. КНДР не представляет реальной угрозы для США, хотя и заявляет о создании баллистичиских ракет, которые способны достичь территории США. Однако в настоящий момент у северокорейцев таких технологий не существует. С другой стороны, Китай — страна, которую в Соединенных Штатах называют «ясной и очевидной угрозой». Сдерживание Китая является одной из целей американской военной доктрины и стратегии, — сказал сенатор «Известиям».

Эксперт по безопасности Петр Богачек пояснил «Известиям», что предел досягаемости ракет американского противоракетного комплекса THAAD составляет 200 км. С технической точки зрения он не может представлять угрозу Китаю. Oднако дальность обнаружения радара TPY-2, который является составляющим компонентом этого противоракетного комплекса, — 600 км. Таким образом, с помощью этой военный системы нельзя нанести удар по территории Китая, но можно наблюдать за объектами, находящимся на китайской территорией.

Как отмечают эксперты, на фоне напряженности американо-китайских отношений, заметно проявившейся после избрания Дональда Трампа новым президентом США, решение о размещении американской противоракетной системы на территории Южной Кореи может создать дополнительный повод для еще большего осложнения отношений Штатов и КНДР.