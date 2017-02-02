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Белый дом: США не смягчили санкций против ФСБ, а уточнили их действие

Представитель администрации президента США назвал ситуацию обычной практикой минфина

Изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не являются смягчением действия ограничительных мер, речь идет об уточнении этого действия. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге в четверг.

«Мы не ослабляем санкции. Это, как я понимаю, обычная практика минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что министерство финансов США изменило ограничительные меры в отношении ФСБ России. Санкции были введены в апреле 2015 года и декабре 2016 года в связи с обвинением ведомства в якобы причастности ФСБ к кибератакам. В опубликованном на сайте американского ведомства документе отмечается, что теперь разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать $5 тыс. в год.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Белый дом: США не смягчили санкций против ФСБ, а уточнили их действие

Представитель администрации президента США назвал ситуацию обычной практикой минфина

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