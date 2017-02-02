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Вашингтон не исключает ракетного удара в ответ на испытания Ирана

Об этом заявил президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Carlos Barria

США не исключают военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты, состоявшееся 29 января.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности реакции Вашингтона, президент США Дональд Трамп заявил: «Возможны все варианты», передает «РИА Новости».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом «официально предупреждает» Иран. Состоявшийся запуск, по мнению США,  противоречит резолюции СБ ООН номер 2231.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Вашингтон не исключает ракетного удара в ответ на испытания Ирана

Вашингтон не исключает ракетного удара в ответ на испытания ИранаОб этом заявил президент США Дональд Трамп

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