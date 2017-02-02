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ВЭБ договорился с Венгрией об урегулировании долга авиакомпании Malev

Банк согласился на внесудебное разрешение спора

Российский Внешэкономбанк договорился с правительством Венгрии об урегулировании задолженности местной авиакомпании Malev перед ВЭБом на €126,5 млн.

Договоренность была достигнута в ходе визита в Венгрию президента Владимира Путина, рассказал в четверг вечером «Известиям» представитель ВЭБа.

«По итогам продолжительных переговоров с венгерской стороной мы договорились о внесудебном урегулировании»,  процитировал собеседник газеты главу ВЭБа Сергея Горькова.

В ближайшее время ВЭБ намерен подписать с венгерскими властями меморандум о взаимопонимании по проблеме долга обанкротившейся авиакомпании.

«В нем будут отражены намерения сторон об урегулировании задолженности и установлены основные параметры, включая сроки урегулирования»,  сказал Горьков.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

ВЭБ договорился с Венгрией об урегулировании долга авиакомпании Malev

Банк согласился на внесудебное разрешение спора

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