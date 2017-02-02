ВЭБ договорился с Венгрией об урегулировании долга авиакомпании Malev

Российский Внешэкономбанк договорился с правительством Венгрии об урегулировании задолженности местной авиакомпании Malev перед ВЭБом на €126,5 млн.



Договоренность была достигнута в ходе визита в Венгрию президента Владимира Путина, рассказал в четверг вечером «Известиям» представитель ВЭБа.



«По итогам продолжительных переговоров с венгерской стороной мы договорились о внесудебном урегулировании», — процитировал собеседник газеты главу ВЭБа Сергея Горькова.



В ближайшее время ВЭБ намерен подписать с венгерскими властями меморандум о взаимопонимании по проблеме долга обанкротившейся авиакомпании.

