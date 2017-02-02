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Фийон: я хочу отменить глупое эмбарго в отношении России

Кандидат в президенты Франции на митинге выступил за отмену санкций

Фото: REUTERS/Chrisian Hartmann

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в ходе своего предвыборного митинга в городе Шарлевиль-Мезьер заявил, что введенные в отношении России санкции являются глупыми, потому что они сказались на благосостоянии французских сельхозпроизводителей.

«Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров», — приводит слова Фийона ТАСС.

Ранее кандидат на выборах от французских «Республиканцев» неоднократно заявлял, что политика, которая проводилась в отношении России при президенте Франсуа Олланде, абсурдна.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Фийон: я хочу отменить глупое эмбарго в отношении России

Фийон: я хочу отменить глупое эмбарго в отношении РоссииКандидат в президенты Франции на митинге выступил за отмену санкций

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