Фийон: я хочу отменить глупое эмбарго в отношении России

Кандидат в президенты Франции на митинге выступил за отмену санкций
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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в ходе своего предвыборного митинга в городе Шарлевиль-Мезьер заявил, что введенные в отношении России санкции являются глупыми, потому что они сказались на благосостоянии французских сельхозпроизводителей.
«Я хочу отменить это глупое эмбарго в отношении России, которое затрагивает в первую очередь французских фермеров», — приводит слова Фийона ТАСС.
Ранее кандидат на выборах от французских «Республиканцев» неоднократно заявлял, что политика, которая проводилась в отношении России при президенте Франсуа Олланде, абсурдна.
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