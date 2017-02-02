СМИ сообщили о падении вертолета МЧС в Одинцовском районе Подмосковья

В Одинцовском районе Московской области разбился вертолет МЧС России Ка-32, сообщил источник в правоохранительных органах Подмосковья.

«Вертолет МЧС РФ Ка-32 упал возле деревни Кобяково Одинцовского района Подмосковья», — приводит «Лента.ру» слова источника в полиции.

В то же время другой источник в пресс-службе полиции сообщил ТАСС, что в правоохранительные органы и скорую помощь не поступало сообщений о падении вертолета. Он уточнил, что после сообщений СМИ данная информация была проверена полицией, в том числе в Наро-Фоминском районе Московской области.

«Никакого падения вертолета не зафиксировано. Также никаких сообщений о данном инциденте не поступало в службу «03», — сказал источник.

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