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В Нижнем Тагиле школьник попал в реанимацию после вечеринки в лагере

В учреждении обнаружили около 100 литров водки

В Нижнем Тагиле обнародованы подробности истории об алкогольных возлияниях в лагере, где находились около 200 детей. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Лучшие школьники города, участники и победители олимпиад находились на специальной смене в лагере «Звездный» в поселке Леневка. 

В результате вечеринки 15-летний ученик школы №32 получил сильную интоксикацию. Подростка госпитализировали и после оказания первой помощи передали родителям.

По данным АН «Между строк», в лагере было обнаружено около 100 литров водки и никотинсодержащее вещество – насвай.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Нижнем Тагиле школьник попал в реанимацию после вечеринки в лагере

В учреждении обнаружили около 100 литров водки

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