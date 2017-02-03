В Нижнем Тагиле школьник попал в реанимацию после вечеринки в лагере

В Нижнем Тагиле обнародованы подробности истории об алкогольных возлияниях в лагере, где находились около 200 детей. Об этом сообщает TagilCity.ru.



Лучшие школьники города, участники и победители олимпиад находились на специальной смене в лагере «Звездный» в поселке Леневка.

В результате вечеринки 15-летний ученик школы №32 получил сильную интоксикацию. Подростка госпитализировали и после оказания первой помощи передали родителям.

По данным АН «Между строк», в лагере было обнаружено около 100 литров водки и никотинсодержащее вещество – насвай.