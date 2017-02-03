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В Ульяновской области вынесли срок пожарившему собутыльника каннибалу

Преступник приговорен к 12,5 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей

Прокуратура Ульяновской области сообщила, что убивший и пожаривший мужчину 28-летний Олег Холодов приговорен к 12,5 года колонии, передает «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает ведомство, в мае 2016 года в Новоульяновске было обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ночь гибели убитый участвовал в застолье, где у него произошел конфликт. В результате Холодов нанес жертве по голове множественные удары металлической палкой и гвоздодером. После этого он «отчленил часть тела и, пожарив, съел ее».

Отмечается, что в возмещение морального вреда с осужденного в пользу родного брата погибшего определено взыскать 1 млн рублей.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Ульяновской области вынесли срок пожарившему собутыльника каннибалу

Преступник приговорен к 12,5 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей

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