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В Орле завершена реконструкция легкоатлетического манежа

Здание оснащено современным оборудованием

В Орле завершены работы по реконструкции городского легкоатлетического манежа. Идет подготовка здания к открытию. Продолжается процесс благоустройства территории, сообщает
ресурс InfoOrel.ru.

Новое современное оснащение получили аудитории, кабинеты Центра ЛФК и спортивной медицины. Так, в Училище олимпийского резерва приобретены аппарат для диагностики деятельности вестибулярного аппарата, головного мозга, нарушений осанки, аппарат ультразвукового исследования экспертного класса для диагностики всех функциональных систем организма, а также аппарат, позволяющий проверить психоэмоциональную устойчивость спортсменов.

На стадионе установлено новое современное легкоатлетическое ядро, соответствующее всем международным требованиям.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Орле завершена реконструкция легкоатлетического манежа

Здание оснащено современным оборудованием

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