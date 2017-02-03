В Орле завершена реконструкция легкоатлетического манежа

В Орле завершены работы по реконструкции городского легкоатлетического манежа. Идет подготовка здания к открытию. Продолжается процесс благоустройства территории, сообщает

ресурс InfoOrel.ru.



Новое современное оснащение получили аудитории, кабинеты Центра ЛФК и спортивной медицины. Так, в Училище олимпийского резерва приобретены аппарат для диагностики деятельности вестибулярного аппарата, головного мозга, нарушений осанки, аппарат ультразвукового исследования экспертного класса для диагностики всех функциональных систем организма, а также аппарат, позволяющий проверить психоэмоциональную устойчивость спортсменов.

На стадионе установлено новое современное легкоатлетическое ядро, соответствующее всем международным требованиям.