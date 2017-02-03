Рязанские хоккеисты призвали соблюдать правила на дороге

Игроки хоккейного клуба «Рязань» и участники Ночной хоккейной лиги приняли участие в акции «Сложности перехода». Они сфотографировались с плакатами, призывающими всех рязанцев соблюдать правила дорожного движения.



Как сообщает РИА «7 новостей», спортсмены сразу же откликнулись на предложение сотрудников ГИБДД присоединиться к профилактической акции.

Участники Ночной хоккейной лиги в соцсетях выложили фотографии с профилактическим стикером акции и с хештегами в поддержку социальной кампании.