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Рязанские хоккеисты призвали соблюдать правила на дороге

Акцию организовала ГИБДД

Игроки хоккейного клуба «Рязань» и участники Ночной хоккейной лиги приняли участие в акции «Сложности перехода». Они сфотографировались с плакатами, призывающими всех рязанцев соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает РИА «7 новостей», спортсмены сразу же откликнулись на предложение сотрудников ГИБДД присоединиться к профилактической акции. 

Участники Ночной хоккейной лиги в соцсетях выложили фотографии с профилактическим стикером акции и с хештегами в поддержку социальной кампании.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Рязанские хоккеисты призвали соблюдать правила на дороге

Акцию организовала ГИБДД

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