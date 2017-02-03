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Лавров прокомментировал признание событий на Украине госпереворотом

Глава МИДа России отметил, что диалог с Киевом осложняется его антироссийским курсом

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Федоренко

Глава МИДа России Сергей Лавров написал ответ на депутатский запрос по поводу решения Дорогомиловского районного суда от 27 декабря 2016 года, признавшего события на Украине в феврале 2014 года госпереворотом; министр отметил стремление Москвы видеть в Киеве надежного партнера, а также нежелание Украины следовать встречным курсом.

Лавров напомнил депутатам, направившим ему запрос, что еще в 2014 году президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее в те дни в Киеве как «антиконституционный переворот». Глава МИДа отметил, что исходя из этого отношения и выстраивалась линия на украинском направлении.

«При этом основной задачей российского руководства, органов исполнительной власти, включая, разумеется, МИД России, было и остается прежде всего отстаивание интересов РФ, защита прав наших соотечественников», — заявил в письме Лавров.

При этом министр иностранных дел России также обратил внимание, что с киевским режимом крайне затруднительно выстраивать конструктивный диалог по причине откровенно антироссийского курса Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лавров: «Мы заинтересованы, чтобы Украина стала успешным государством»

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лавров прокомментировал признание событий на Украине госпереворотом

Лавров прокомментировал признание событий на Украине госпереворотомГлава МИДа России отметил, что диалог с Киевом осложняется его антироссийским курсом

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