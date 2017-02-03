Лавров прокомментировал признание событий на Украине госпереворотом

Глава МИДа России Сергей Лавров написал ответ на депутатский запрос по поводу решения Дорогомиловского районного суда от 27 декабря 2016 года, признавшего события на Украине в феврале 2014 года госпереворотом; министр отметил стремление Москвы видеть в Киеве надежного партнера, а также нежелание Украины следовать встречным курсом.

Лавров напомнил депутатам, направившим ему запрос, что еще в 2014 году президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее в те дни в Киеве как «антиконституционный переворот». Глава МИДа отметил, что исходя из этого отношения и выстраивалась линия на украинском направлении.

«При этом основной задачей российского руководства, органов исполнительной власти, включая, разумеется, МИД России, было и остается прежде всего отстаивание интересов РФ, защита прав наших соотечественников», — заявил в письме Лавров.

При этом министр иностранных дел России также обратил внимание, что с киевским режимом крайне затруднительно выстраивать конструктивный диалог по причине откровенно антироссийского курса Украины.

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Лавров: «Мы заинтересованы, чтобы Украина стала успешным государством»