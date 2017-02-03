Сухоруков рассказал о работе в фильме «Рай» Кончаловского

Актер Виктор Сухоруков рассказал «Известиям» о своей роли рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в картине Андрея Кончаловского «Рай» и поделился деталями формирования этого образа.

По словам актера, узнав о предложении Кончаловского сыграть именно Гиммлера, он «вздрогнул и испугался». Причем произошло это уже после того, как Сухоруков согласился сотрудничать с режиссером.

— Вернувшись в Москву, позвонил помощницам Кончаловского, объяснил, что погорячился, согласившись, не приеду… Но мне сказали, что меня уже ждут, — рассказал Сухоруков.

После того, как актера загримировали, многие выразили удивление тем, что удалось добиться портретного сходства персонажа с реальным Гиммлером. По словам Сухорукова, в интернете на фото в гриме реагировали даже немцы, спрашивая, как удалось добиться такого сходства.

По словам Сухорукова, роль была лишь одним из фрагментов фильма, и поэтому, возможно, он впервые не вдавался в детали роли. Актер решил сыграть не реального высокопоставленного нацистского преступника, а воображаемого, с которым должен был изначально вести диалог один из героев фильма Хельмут (впоследствии сцена была переписана под монолог Сухорукова).

— Это не мой человек, не мой тип, я его изначально ненавидел, — сказал актер.

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Виктор Сухоруков: «Своего Гиммлера я изначально ненавидел»