WBC: решение по Поветкину вынесем в ближайшее время

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация вынесет решение по российскому супертяжеловесу Александру Поветкину в ближайшее время.

«Вскрытие пробы «Б» показало тот же результат, что и первая проба. Результат неутешительный, теперь нет сомнений в положительном результате. WBC вынесет решение в ближайшее время», - сказал Сулейман агентству «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что проба «Б» Поветкина дала положительный результат на остарин.

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