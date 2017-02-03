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WBC: решение по Поветкину вынесем в ближайшее время

Ранее стало известно, что допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат на остарин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация вынесет решение по российскому супертяжеловесу Александру Поветкину в ближайшее время.

«Вскрытие пробы «Б» показало тот же результат, что и первая проба. Результат неутешительный, теперь нет сомнений в положительном результате. WBC вынесет решение в ближайшее время», - сказал Сулейман агентству «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что проба «Б» Поветкина дала положительный результат на остарин.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

WBC: решение по Поветкину вынесем в ближайшее время

WBC: решение по Поветкину вынесем в ближайшее времяРанее стало известно, что допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат на остарин

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