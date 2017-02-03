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Антиправительственные протесты возобновились в Румынии

Премьер-министр страны не намерен отменять принятые ранее постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс

Протесты против решения правительства Румынии амнистировать осужденных по обвинению в коррупции чиновников возобновились в Бухаресте и других городах страны, сообщает ТАСС.

На центральной площади румынской столицы у здания правительства находятся около 30 тысяч протестующих. По несколько тысяч демонстрантов участвует в акциях протеста в других городах страны.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не собирается отменять принятые правительством страны постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс, которые вызвали не только протесты, но и критику со стороны ЕС.

Первая волна манифестаций состоялась в прошлое воскресенье. Тогда в антиправительственной демонстрации в Бухаресте принял участие действующий президент Румынии Клаус Йоханнис.

В среду акции протеста возобновились. В демонстрациях приняло участие порядка 100 тыс. человек. Позже произошли столкновения с полицией, в ходе которых были ранены восемь человек и около 20 задержаны.

Участники многотысячной акции протеста выступают против планов правительства принять в обход главы государства и парламента постановления об амнистии и о поправках к Уголовному кодексу.

Жители страны опасаются, что на свободу выйдут коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников. Люди требуют, чтобы по вопросу принятия поправок был проведен общенациональный референдум.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Антиправительственные протесты возобновились в Румынии

Премьер-министр страны не намерен отменять принятые ранее постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс

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