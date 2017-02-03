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Спайсер: создание поселений Израилем не способствует миру

Пресс-секретарь Белого дома признал, что США не выражают однозначной поддержки Тель-Авиву

Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер отметил в письменном заявлении, что администрация президента Дональда Трампа не считает поселенческую деятельность Израиля способствующей миру.

По заявлению Спайсера, хотя исполнительная власть США считает, что существование поселений не является препятствием к миру, создание Израилем новых поселений может негативно сказать на урегулировании, передает ТАСС.

Тем не менее, Спайсер подтвердил желание США «увидеть мир между израильтянами и палестинцами», а также желание Трампа «достичь мира на Ближнем Востоке». По словам пресс-секретаря, Трамп пока не занял окончательную позицию по вопросу поселенческой деятельности Израиля.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Спайсер: создание поселений Израилем не способствует миру

Пресс-секретарь Белого дома признал, что США не выражают однозначной поддержки Тель-Авиву

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